Assassino de seis milhões de judeus foi capturado há 60 anos

Adolf Eichmann foi o responsável durante a 2ª Guerra pela deportação em massa de judeus para campos de extermínio das zonas ocupadas pelos alemães do Leste Europeu

Há exatos 60 anos, Adolf Eichmann, que estava refugiado na Argentina, foi capturado pelo serviço secreto israelita e levado para Israel, por agentes da Mossad. O criminoso de guerra foi o principal responsável pelo plano de extermínio dos Judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

Otto Adolf Eichmann foi um tenente-coronel da Alemanha nazista. Durante as sessões de julgamento de Nuremberg, seu nome foi apontado como o responsável pela deportação dos judeus para guetos e campos de extermínio.

Aproximadamente seis milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial (1930-1945).

Após esconder-se em outros países, o criminoso de guerra, utilizando-se do nome de Ricardo Klement, emigrou para a Argentina e mais tarde também transferiu para lá mulher e filhos.

Depois de perseguição que durou anos, Adolf Eichmann foi localizado pelo serviço secreto israelense, Mossad, em 1960. Após passar 11 dias amarrado a uma cama, foi obrigado a assinar um documento em que aceitou seu julgamento em um tribunal israelense.

Sendo um dos principais organizadores do holocausto, responsável pela aplicação da “Solução Final”, plano de extermínio dos judeus, Eichmann seria julgado e enforcado aos 56 anos.

Julgamento

Um grande esquema de segurança foi organizado para o dia do julgamento em Jerusalém. Centenas de policiais controlavam a circulação de pessoas no prédio. Aproximadamente 500 jornalistas faziam a cobertura. Uma sala com telégrafos e telefones foi montada.

O réu insistiu que era inocente. Sabia do destino dos judeus, mas disse que era um mero cumpridor de ordens superiores. Assistiu às execuções em massa a tiros e nas câmaras de gás. Chegou a considerá-las “desumanas”, não para as vítimas, e sim para os carrascos.

Aos que esperavam que ele se apresentasse como um fanático nazista, o réu passou a imagem de um burocrata apenas cumprir do seu dever.

O julgamento de Eichmann durou um ano e terminou com sua condenação à morte. A execução aconteceu pouco antes da meia-noite de 31 de maio de 1962.

A captura

Depois de 1945, começou a perseguição a Eichmann, que havia desaparecido após a queda do Terceiro Reich. A missão seguiu sob o comando de Simon Wiesenthal, o célebre ‘caçador de nazis’. E, em 1957, com ajuda de Fritz Bauer, procurador do estado alemão de Hesser, descobriram que o criminoso escondia-se na Argentina, com o nome de Ricardo Klement.

Foram dois anos de investigação, até que fosse localizada sua casa, que ficava no bairro San Fernando, arredores de Buenos Aires. No dia 11 de maio de 1960, o ex-coronel nazista foi capturado, em missão coordenada por Hisser Arel, chefe da Mossad.

No carro, Eichmann declarou em alemão: “Já aceitei o meu destino”.

