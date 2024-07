Oposição venezuelana busca pôr fim a 25 anos de poder socialista na votação de domingo

Por Deisy Buitrago e Mayela Armas e Julia Symmes Cobb

CARACAS (Reuters) – A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, e o candidato de sua coalizão, Edmundo González, têm atraído multidões entusiasmadas durante sua campanha para derrotar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e pôr fim a 25 anos de domínio de seu partido socialista no poder.

Mas ainda há incerteza sobre como a eleição de domingo se desenrolará, com Maduro — cuja reeleição em 2018 é considerada fraudulenta pelos Estados Unidos, entre outros países — soando confiante e com figuras da oposição e analistas alertando sobre possíveis desvios.

González atraiu um apoio significativo, até mesmo de ex-apoiadores do partido governista, mas a oposição e alguns observadores questionaram se a votação será justa, dizendo que as decisões das autoridades eleitorais e as prisões de alguns membros da equipe de campanha da oposição têm o objetivo de criar obstáculos.

González e Machado pediram aos eleitores que votassem cedo e fizessem “vigílias” nas seções eleitorais até o seu fechamento. Eles disseram que esperam que os militares defendam os resultados da votação.

Os militares da Venezuela há muito tempo apoiam Maduro e seu antecessor, o falecido Hugo Chávez. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, disse que as Forças Armadas respeitarão o resultado da eleição de domingo.

Maduro, que está no poder desde 2013 e está busca seu terceiro mandato de seis anos, disse que o país tem o sistema eleitoral mais transparente do mundo e alertou para um “banho de sangue” se ele perder.

Durante governo de Maduro ocorreram um colapso econômico, a migração de cerca de um terço da população e relações diplomáticas fortemente deterioradas, coroadas por sanções impostas pelos Estados Unidos, União Europeia e outros, que prejudicaram um setor petrolífero já em dificuldades.

“Queremos uma mudança política e econômica para que haja mais empregos, que é o que mais precisamos”, disse o vendedor de sorvete Nelson Bolivar, de 50 anos, enquanto trabalhava em meio a uma efervescente multidão da oposição no comício de encerramento da campanha de González.

Suas vendas caíram cerca de 40% ultimamente, disse ele, mas ele se dá bem em eventos da oposição.

“Onde quer que a oposição esteja, eu vou e vendo sorvete”, disse Bolivar, que acrescentou que apoiará González nas urnas.

González, 74 anos, é conhecido por seu comportamento calmo e suas promessas de que a mudança poderia trazer muitos migrantes para casa.

Ele herdou o manto da oposição de Machado, 56 anos, depois que a proibição de que ela ocupasse cargos públicos foi confirmada pelo tribunal superior do país. Machado obteve uma vitória retumbante nas primárias da oposição no ano passado, mas tem percorrido o país em nome de González.

Maduro, um ex-motorista de ônibus e ex-ministro das Relações Exteriores de 61 anos, cujo rosto aparecerá nas cédulas de 13 partidos, diz que garantirá a paz e o crescimento econômico que tornará a Venezuela menos dependente da renda do petróleo.

Os gastos públicos cresceram apenas ligeiramente durante a campanha, segundo analistas, uma mudança em relação às campanhas anteriores, quando os gastos eram generosos.

Maduro afirma ter inaugurado 70 projetos de obras públicas, mas muitos deles foram reformas de escolas, hospitais e estradas já existentes, de acordo com eventos transmitidos pela televisão estatal.

Milhares de pessoas vieram em centenas de ônibus para o comício de encerramento da campanha de Maduro no centro de Caracas na noite de quinta-feira, incluindo muitos funcionários do setor público.

Ao contrário de muitas das pessoas ao seu redor, a professora aposentada Noris Rojas, 70 anos, não estava usando uma camiseta nova de Maduro.

Em vez disso, ela segurava um pôster gasto e feito em casa de Chávez, com uma citação do falecido presidente: “Ninguém disse que isso seria fácil”.

“Maduro é um homem que demonstrou força espiritual e tem sido leal ao projeto de Chávez”, disse ela. “Há pontos fracos, mas ele precisa vencer, é uma chance de corrigir parte das questões econômicas e sociais e esse é um projeto que não pode ser feito em um dia.”

O comentário de Maduro sobre o banho de sangue atraiu críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o ex-presidente da Argentina Alberto Fernández disseram na quarta-feira que haviam se retirado da função de observadores da eleição presidencial venezuelana.

O procurador-geral da Venezuela negou esta semana que esteja participando de perseguição política ou mantendo presos políticos e disse que as eleições devem ser pacíficas.

Os resultados poderão ser publicados na noite de domingo ou nos dias seguintes. As urnas estarão abertas das 6h da manhã, horário local, às 18h de domingo.

