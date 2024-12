Assaltos a ônibus em Manaus: quadrilhas vendiam celulares e produtos roubados

Os membros de duas quadrilhas criminosas foram presos e a polícia explicou como eles agiam

Manaus – Oito pessoas, sendo seis homens e duas mulheres, foram presos por roubos a transportes públicos e rotas do Distrito Industrial, em Manaus. Nesta quinta-feira (26), a polícia deu mais informações sobre as prisões. Armas caseiras, um aparelho celular com restrição de roubo, relógios e joias foram apreendidas.

A operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) aconteceu em conjunto com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, do Core e também do Núcleo de Repressão a Roubos no Transporte Coletivo e Rotas dO Polo Industrial de Manaus (NURRC) e de Investigação e Recuperação de Celulares (NIRC).

Conforme a polícia, os suspeitos fazem parte de duas quadrilhas criminosas e são responsáveis por pelo menos 10 assaltos a ônibus na cidade. Os homem eram os que cometeram diretamente os assaltos e as mulheres recebiam os produtos furtados e realizava as vendas.

Segundo o delegado Bruno Hitotuzi, titular do NIRC, os integrantes das organizações criminosas tinham funções diferentes nos crimes, como executores, vendedores e outros.

“Eles estavam realizando roubos em coletivos, vendendo esses aparelhos para lojas, aparentemente lojas honestas, que vendem celulares, mas que vendem celulares roubados. Nós fizemos o auto de prisão em flagrante por receptação qualificada, ou seja, a prisão por a pessoa comercializar fruto de roubo, fruto de furto”, disse.

A polícia esclarece que as pessoas que tenham comprado celulares e tenham dúvidas se são roubados ou não, também podem ser penalizadas. A orientação é que procurem uma delegacia e entreguem os aparelhos para verificar se é fruto de crime.

Os presos vão responder por associação criminosa, roubo e receptação. Todos eles devem passar por audiência de custódia e ficarão á disposição da Justiça.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am