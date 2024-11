Artista parintinense Juarez Lima morre aos 58 anos

Juarez estava internado em um hospital na Áustria, após sofrer um AVC, na terça-feira (19)

Parintis – O artista Juarez Lima, responsável por algumas das mais memoráveis alegorias do Festival de Parintins, faleceu aos 58 anos, nesta sexta-feira (22), na Áustria. Ele estava internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AV), na terça-feira (19).

Depois do AVC, o parintinense realizou uma cirurgia, na quarta-feira (20), e continuou internado em estado grave. Juarez foi o primeiro grande artista de alegorias do boi Caprichoso e também trabalhou, entre 1997 e 1998, nos galpões do boi Garantido.

Juarez também foi quem criou a romaria das águas, evento que levava de barco a imagem de Nossa Senhora do Carmo a Parintins, numa mistura de arte e fé.

O Boi Caprichoso por meio de nota expressou sua tristeza pela perda e declarou luto oficial de três dias em homenagem ao artista. “Juarez Lima foi um mestre que produziu e formou gerações de artistas, como o próprio Rossy Amoedo, atual presidente do Boi Caprichoso. Seu trabalho transcendia a arte local, levando o nome de Parintins para o Brasil e além”, destacou o texto.

O Boi Garantido também se manifestou nas suas redes sociais e falou que Juarez consolidou-se como um dos maiores artistas de sua história: “A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido, por meio de seu presidente, Fred Góes, e de seu vice-presidente, Marialvo Brandão, comunica com profundo pesar o falecimento de um dos grandes artistas do Festival Folclórico de Parintins, Juarez Lima”, escreveu o boi do Povão.

