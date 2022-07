Após saída da Globo, Casagrande faz desabafo em entrevista à Record TV

Walter Casagrande, que nesta semana deixou a TV Globo após 25 anos como comentarista esportivo da emissora, deu uma entrevista exclusiva para o “Domingo Espetacular”, da Record TV. Na revista eletrônica, o ex-jogador de futebol falou abertamente sobre o uso de drogas, os ataques que recebe nas redes sociais, entre outros assuntos.

“Hoje as pessoas me chamam de viciado, drogado, financiador do tráfico, e acham que é crítica. Isso aí é ataque, não é liberdade de expressão”. E completa: “Eu sou dependente químico igualzinho aos que estão lá na Cracolândia. Igualzinho. Se eu vacilar, se eu não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou pra rua, entende?”, disse Casagrande.

No bate-papo, ele ainda explica alguns projetos para o futuro, como a ideia de trabalhar para a prevenção do uso de drogas nas escolas.

A entrevista na íntegra vai ao ar no “Domingo Espetacular” deste domingo (10), a partir de 19h45.

Saída da Globo

Walter Casagrande Júnior não é mais funcionário do Grupo Globo. O anúncio foi feito pela própria emissora, na quarta-feira (6). O ex-jogador fez parte do time de comentaristas por 24 anos.

Pela Globo, Casagrande cobriu seis Copa do Mundo e comentou centenas de partidas de torneios nacionais e internacionais, inclusive ao lado das principais equipes de transmissões da emissora.

“Vim aqui para comunicar que depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2022 com dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da TV Globo hoje. Não faço mais parte do grupo de esportes da TV e vou seguir minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos”, escreveu ele em suas redes sociais.

Confira abaixo a nota da Globo sobre a saída de Casão:

“Como jogador, Walter Casagrande Júnior escreveu uma história importante dentro de campo: ídolo do Corinthians, onde foi protagonista da Democracia Corintiana, teve passagem pelo futebol europeu e também defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986. Fora dos gramados, a trajetória foi também de sucesso. Há 25 anos ele exerce a função de comentarista, 24 deles na Globo. Um período marcado por grandes momentos, conquistas, emoções, superação e pela autenticidade, uma de suas marcas registradas. Em comum acordo, a parceria entre Globo e Casagrande chega ao fim, mas suas análises estarão para sempre marcadas no almanaque das transmissões de futebol da televisão brasileira”, diz o comunicado da TV Globo.

Letícia Sena