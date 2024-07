Após proposta da Globo, Celso Portiolli revela multa milionária imposta pelo SBT

Celso Portiolli revela aprendizados após tratar câncer: “A vida é um sopro”.

Celso Portiolli, conhecido apresentador do SBT, revelou detalhes surpreendentes de sua carreira em uma entrevista ao podcast de César Filho. O apresentador do “Domingo Legal” contou que recebeu uma proposta da TV Globo no passado, mas optou por renovar seu contrato com a emissora de Silvio Santos.

Durante as negociações, Portiolli compartilhou que Silvio Santos impôs condições severas para sua permanência, incluindo uma multa contratual milionária que tornava qualquer outra proposta inviável. “Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele estipulou uma multa gigantesca no meu contrato”, revelou Celso.

O apresentador também comentou sobre uma brincadeira recente que dividiu opiniões nas redes sociais. Após Eliana anunciar sua ida para a Globo, Portiolli imitou o estilo do anúncio em um vídeo, celebrando suas novas sete horas de programação aos domingos no SBT. “Eu também não posso celebrar?”, questionou ele aos críticos da brincadeira.

Portiolli enfatizou que sua intenção era apenas comemorar sua conquista e não desmerecer a mudança de Eliana. “Ela celebra a ida dela pra Globo, que é uma grande emissora, e eu celebro a minha conquista de sete horas no domingo no SBT”, explicou o apresentador, destacando sua longa trajetória na emissora.

