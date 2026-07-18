Após perderem as semifinais, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da Copa do Mundo 2026; veja data e horário

Seleções foram superadas por Espanha e Argentina nas semifinais e agora disputam um lugar no pódio do Mundial.

Após perderem as semifinais, França e Inglaterra se enfrentam neste sábado (18) para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

Os franceses chegam para a partida com gosto amargo, porque eram tratados como favoritos ao título. No entanto, foram dominados pela Espanha e perderam por 2 a 0 na última terça (14).

Já os ingleses vêm de uma derrota para a Argentina por 2 a 1. Após abrirem o placar em sua semifinal, o técnico Thomas Tuchel colocou quase todo o time na defesa, dando assim espaço para os argentinos — principalmente Lionel Messi — jogarem. O resultado foi uma virada histórica dos hermanos com um show de Messi e agora vão em busca de seu segundo Mundial.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo 2026?

O duelo entre França e Inglaterra acontece em:

Data: 18 de julho (sábado)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium

Cidade: Miami, Estados Unidos

Onde assistir ao jogo França x Inglaterra?

Globo, ge tv, Sportv, SBT, NSports e CazeTV transmitem ao vivo. Você também assiste ao jogo na página de tempo real no ge.globo, além de ver cortes exclusivos.

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Por Redação g1