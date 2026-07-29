Após dias sem ataques, Irã lança mísseis balísticos contra bases dos EUA no Oriente Médio

Forças Armadas dos EUA dizem que todos os mísseis lançados ‘foram interceptados com sucesso’. Em resposta, americanos e sauditas lançaram ataques em conjunto contra militantes pró-Irã baseados no Iraque.

Após dias sem ataques no Oriente Médio, a Guarda Revolucionária do Irã voltou a atacar e lançou mísseis balísticos contra bases americanas na região nesta terça-feira (28).

De acordo com o site americano Axios, pelo menos um dos alvos é uma base na Jordânia. As Forças Armadas dos EUA dizem que todos os mísseis lançados “foram interceptados com sucesso”.

“Às 17h45 ET de hoje (18h45 em Brasília), forças da Guarda Revolucionária Islâmica lançaram vários mísseis balísticos a partir do Irã em uma tentativa de ataque surpresa contra forças dos EUA baseadas no Oriente Médio. Todos os mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. As forças dos EUA permanecem vigilantes e em alto estado de prontidão”, diz uma nota do Comando Central (CentCom) americano.

Em resposta, os EUA e a Arábia Saudita lançaram ataques em conjunto contra militantes pró-Irã baseados no Iraque.

Os dois países realizaram uma breve pausa após trocas de ataques diários em julho. Segundo o “New York Times”, a interrupção se deu porque o governo Trump avaliou ter um baixo estoque de mísseis do sistema Patriot, capazes de interceptar mísseis balísticos iranianos.

De acordo com o jornal, o receio veio após o Pentágono apresentar um inventário mostrando a diminuição do número dos interceptadores Patriot, além de outros sistemas de defesa antiaérea.

No último dia 18, um ataque do Irã a uma base na Jordânia deixou três militares americanos mortos e outros feridos. O “NYT” também afirma que o sistema antimísseis americano falhou e deixou os soldados vulneráveis.

Segundo o site de notícias norte-americano Axios, o comandante Brad Cooper, responsável pelas ações militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, recomendou uma pausa nos ataques ao Irã para evitar a diminuição do estoque.

Trump nega falta de munição

Questionado na segunda (27) sobre o baixo estoque, o presidente Donald Trump rebateu: “Nós temos muita munição – de diferentes tipos”.

“O Biden deu bastante para a Ucrânia, então estamos repondo nosso estoque, mas temos muita. Nós temos muito do material de médio porte também — quero dizer, mais do que poderíamos usar, não importa o que aconteça”, afirmou Trump a repórteres.

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Por Redação g1