Angelina Jolie recebe peça feita por artistas do AM: “Viva a força ancestral”

Atriz foi presenteada com peça artesanal feita pelo estilista manauara Maurício Duarte em colaboração com artesãos indígenas

Rio de Janeiro – A atriz Angelina Jolie foi presenteada na última sexta-feira (4), com uma peça artesanal feita pelo estilista manauara Maurício Duarte em colaboração com artesãos indígenas do Amazonas. O encontro aconteceu na AYA Earth, em São Paulo.

“Hoje foi um dia muito especial, tive a honra de apresentar o meu trabalho a Angelina Jolie , um trabalho feito por muitas mãos, com muito amor e afeto! São em momentos como o de hoje, que reforço a importância de acreditarmos nas nossas ideias e nos nossos sonhos”, detalhou o artista nas redes sociais.

Em outro trecho, Duarte destacou o orgulho de colaborar com mulheres indígenas que transformam os saberes ancestrais em obras de arte.

“Tenho a satisfação de poder colaborar com mulheres potentes que fazem dos nossos saberes ancestrais verdadeiras obras de arte, que encantam os olhos de quem conhece mais da nossa cultura! Viva a força ancestral que vem da floresta, viva!”, enfatizou.

O artista detalhou ainda o presente que deu para a atriz: “Fico muito feliz em poder presenteá-la com uma das nossas faixas de arumã feitas em parceria com a @cestarias_indigenas_curipaco produzida em São Gabriel da Cachoeira, e de apresentar os trabalhos desenvolvidos em colaboração com a @numiakura, @amism_sateremawe, @assaisgc e a @fasamazonia”.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am