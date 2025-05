Aneel reduz conta de luz no AM em – 2,47%, a partir da próxima segunda-feira

Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Amazonas Energia para 1 milhão de consumidores

Manaus – Os consumidores residenciais do Amazonas terão redução na conta de energia elétrica de -2,47%, enquanto que a indústria terá alta de 0,77%, que entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (26).

A decisão foi da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que aprovou, nesta terça-feira (20) o Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Amazonas Energia – empresa responsável pela distribuição e comercialização de energia elétrica para mais de 1 milhão de unidades consumidoras nos 62 municípios amazonenses.

Por classe de consumo, os clientes de baixa tensão tiveram redução média de -2,20%, com efeito médio de -1,35%. Já a alta tensão, composto por grandes consumidores, como a indústria a alta média será de 0,77%.De acordo com a agência Reguladora, a redução deste reajuste foi impactada, especialmente, pela queda nos custos de aquisição e transporte de energia, com a transmissão via linhão e pela retirada de componentes financeiros anteriores já quitados. A Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA) são os dois processos tarifários mais comuns previstos nos contratos de concessão.

De acordo com a Aneel, o processo de RTP é mais complexo – nele são definidos: (i) o custo eficiente da distribuição (Parcela B); (ii) as metas de qualidade e de perdas de energia; e (iii) os componentes do Fator X para o ciclo tarifário. Já o processo de RTA é mais simples e acontece sempre no ano em que não há RTP. Nesse processo, é atualizada a Parcela B pelo índice de inflação estabelecida no contrato (IGP-M ou IPCA) menos o fator X (IGP-M/IPCA – Fator X).

Em ambos os casos são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am