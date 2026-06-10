Brasileiros têm mais de R$ 10 bilhões esquecidos em bancos; veja como consultar

Banco Central já devolveu R$ 15,04 bilhões, mas ainda há valores disponíveis para resgate por pessoas físicas e empresas

Brasília – O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores caiu pela primeira vez, após três meses seguidos de alta. Em abril, a quantia chegou a R$ 10,32 bilhões. Nesta terça-feira (9), o SVR (Sistema de Valores a Receber), do BC (Banco Central), atualizou o total disponível para devolução.

Até o momento, o sistema devolveu R$ 15,04 bilhões dos R$ 25,36 bilhões disponibilizados para resgate. Em relação ao número de beneficiários, 41,4 milhões de correntistas recuperaram o dinheiro esquecido até aquele mês, enquanto 50,3 milhões de pessoas físicas ou jurídicas ainda não fizeram esse processo.

O BC lembra que o SVR passou a operar indefinidamente; por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente no sistema pelas instituições financeiras.

A consulta ao valor e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer momento, e os valores não resgatados ficarão guardados nas respectivas instituições financeiras de origem.

Como acessar

Para consultar o saldo, tenha em mãos o número de CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) vinculado ao beneficiário e acesse o sistema do Banco Central.

Após fazer login com conta Gov.br, escolha a opção “Meus valores a receber” e veja a quantia disponível.

Se o sistema oferecer a opção “Solicitar por aqui”:

Selecione a chave Pix de preferência e informe os dados pessoais do beneficiário;

Após concluída a etapa, guarde o número de protocolo, caso seja necessário entrar em contato com a instituição financeira responsável.

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Do R7 Portal d24am