Amazonas movimenta US$ 1,79 bilhão no comércio exterior

Maior movimentação foi na importação de insumos para o Polo Industrial de Manaus, com destaque para suportes gravados

Manaus – As transações comerciais (importações e exportações) do Amazonas fecharam o mês de maio com uma movimentação de US$ 1,79 bilhão, sendo US$ 102,75 milhões referentes a exportações e US$ 1,69 bilhão a importações, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

O destaque nas vendas para o exterior foi a exportação de ouro (incluindo ouro platinado) para a Alemanha, que movimentou US$ 17,66 milhões, respondendo por quase 100% de tudo que foi exportado do Amazonas para o país europeu. A exportação de ferronióbio para China também apresentou um valor expressivo, de US$ 14,33 milhões, correspondendo a 84,81% da pauta exportadora para aquele mercado. O município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) foi responsável por praticamente toda a pauta de exportações em Ferro-ligas.

Importação

Na importação, o fornecimento de “Outros suportes gravados, para reprodução de fenômenos diferentes de som ou imagem” pela China totalizou US$ 91,53 milhões, o que representou uma participação de 15,76% em tudo que foi importado do país asiático. Entre “Outros suportes gravados” estão discos, fitas magnéticas, tarjas para cartão e outros dispositivos de armazenamento, bastante utilizados no Polo Industrial de Manaus. “Historicamente temos uma grande pauta de importações, por conta dos bens intermediários necessários para o Polo Industrial. O maior o volume na importação de insumos tem relação direta com o crescimento na produção local”, explicou o secretário da Sedecti, Gustavo Igrejas.

No comparativo mensal do ano corrente, o mês de maio apresentou o pico de atividade de importações do período, superando o mês de abril, que havia registrado US$ 1,52 bilhão. No acumulado de 2026 (janeiro a maio), as importações totalizaram US$ 7,49 bilhões. E a distribuição por categoria econômica reforça a vocação manufatureira do Amazonas, com os chamados “bens intermediários” respondendo por US$ 6,33 bilhões das importações – quase 85% do total acumulado.

Comexstat

A “Balança Comercial do Amazonas” é um estudo produzido pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti, com dados do ComexStat, que é o sistema oficial do governo brasileiro para consulta e extração de dados e estatísticas do comércio exterior, mantido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

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Com informações da Assessoria Portal d24am