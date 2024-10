Análise: Ana Maria Braga chega ao horário nobre da Globo com anos de atraso

No comando do Mais Você há 25 anos na Globo, Ana Maria Braga finalmente chegará ao horário nobre da emissora em 2025. A apresentadora estará à frente da versão brasileira de Next Level Chef, reality show culinário que será uma das apostas da emissora no ano que vem.

A escolha de Ana Maria Braga para estar à frente da atração é um acerto da Globo, tendo em vista a experiência da apresentadora em seus anos ensinando receitas na televisão. Ana é uma apresentadora popular, cuja imagem sempre esteve vinculada à cozinha. Ou seja, ela tem seu público e bastante apelo comercial.

No entanto, a chegada de Ana Maria ao horário nobre da Globo chega com anos de atraso. A veterana merecia, há tempos, alçar novos voos no canal. Além disso, ela estreia seu reality culinário num momento em que este tipo de formato já não rende tanto quanto antes.

25 anos de promessas

Quando deixou a Record rumo à Globo, em 1999, Ana Maria Braga não escondeu de ninguém que gostaria de ter, além de uma atração diária, um programa semanal. Na emissora de Edir Macedo, vale lembrar, ela comandava uma atração de auditório nas noites de quarta-feira, além do vespertino Note e Anote.

Tanto que, em 2001, Ana Maria falou sobre a possibilidade de fazer um programa semanal na Globo. À revista Contigo!, ela revelou que tinha planos de fazer programas diários por uns cinco anos e, depois, gostaria de apresentar somente um semanal.

Na mesma época, à Folha de S. Paulo, Ana foi ainda mais longe. Ela contou que já conversava com a Globo para a formatação de um programa semanal de auditório, previsto para as tardes de sábado. O projeto, como se sabe, jamais saiu do papel.

Competição de culinária

Nunca mais se falou na possibilidade de um programa semanal para Ana Maria Braga na Globo. No entanto, em 2019, a emissora finalmente resolveu lançar uma competição culinária no horário nobre, como uma resposta ao MasterChef e similares.

Até então, a Globo já havia apostado no formato, mas apenas como quadros do Mais Você. SuperChef e Jogo de Panelas foram algumas atrações no segmento comandadas por Ana Maria Braga. Sendo assim, a apresentadora seria a escolha óbvia para lançar algo do tipo no horário nobre. Mas não.

Ao estrear Mestre do Sabor, a Globo optou por entregá-lo a Claude Troisgros, chef conhecido na TV paga, mas pouco popular na TV aberta. Um nome de apelo poderia ter turbinado o formato, que não caiu nas graças do público.

Formato desgastado

Mais de cinco anos depois da estreia de Mestre do Sabor, a Globo finalmente pensou em Ana Maria Braga para comandar uma competição culinária no horário nobre. Com Next Level Chef, ela fará sua estreia na faixa noturna da emissora.

Porém, novamente, percebe-se um atraso na decisão do canal. Afinal, Ana Maria ganha um talent show para chamar de seu justamente num momento em que o formato já está desgastado. A Band saturou o MasterChef, enquanto o SBT também cansou com seu Bake Off Brasil. Já a Record parece ter desistido do Top Chef.

Ou seja, há anos a Globo deve um programa semanal para Ana Maria Braga. E, quando a oportunidade chega, será num formato que já cansou o público. Trata-se de um atraso imperdoável da emissora.

**As críticas e análises aqui expostas correspondem à opinião de seus autores

amazonianarede

Areavip André Santana