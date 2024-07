Ana Hickmann se pronuncia após ter cobrança milionária suspensa pela Justiça

Ana Hickmann, que recentemente virou alvo de uma ação de execução de dívida na Justiça de uma financeira que atua em Tatuí, no interior de São Paulo, teve o débito estimado em quase R$ 2 milhões, suspenso pela instituição de São Paulo.

De acordo com informações confirmadas da assessoria de imprensa à revista Quem, a decisão foi tomada após conclusão de uma recente perícia policial, que comprovou que várias assinaturas de contratos não vieram do punho da apresentadora da Record.

“O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o processo de cobrança da Valecred contra Ana Hickmann, no valor de R$1.761.709,03. No início do mês, o Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu, nos autos do Inquérito Policial em trâmite pelo DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que as assinaturas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária”, disse a assessoria, em nota.

“Por conta disso, a juíza afirma ‘grave risco na continuidade da execução’ e suspende a cobrança até o final da apuração do processo”, informou.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Luís Gusttavo