Ana e Edu mostram detalhes da fazenda de 150 anos onde escolheram viver

Os apresentadores estão compartilhando detalhes da restauração da fazenda de mais de 150 anos do casal

São Paulo – Ana Hickmann e o marido, Edu Guedes, estão compartilhando nesta sexta-feira (25) detalhes da fazenda do casal, no canal do Youtube. A propriedade tem mais de 150 anos e está passando por uma grande restauração para preservar as memórias do local, que atualmente é cenário de conteúdos de culinária, decoração e a reforma. As informações são do portal Léo Dias.

A antiga fazenda São Bento, no interior de São Paulo, agora se chama Casa Gialla. A propriedade impressiona pela sua arquitetura e história.

Em um vídeo publicado no canal da apresentadora, Ana e Edu mostraram os detalhes da casa antes das reformas com a intenção de preservar elementos centenários, como pisos, portas, janelas e móveis de madeira, que precisam ser restaurados.

Durante a tour, o casal mostrou a ampla área interna da mansão, que inclui um extenso jardim. Na sala de jantar, se destaca uma imensa mesa de madeira com 10 lugares. Edu mencionou que, embora adore o móvel rústico, estão considerando se manterão o estilo escuro da mesa.

Outro destaque é o lavabo decorado com azulejos portugueses, que traz um toque de história e elegância ao ambiente. A cozinha, por sua vez, ainda preserva a estrutura original, com paredes grossas e armários antigos.

Apesar de valorizar a história da casa, Ana e Edu pretendem trazer modernidade e conforto para o novo lar. A apresentadora já adiantou que pretende trocar os lustres por modelos mais modernos e adaptar os quartos para transformá-los em suítes.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am