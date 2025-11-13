Americano foi atraído para encontro amoroso com quatro mulheres e teve R$ 400 mil roubados no AM, diz polícia

Operação prendeu cinco suspeitos de sequestrar e extorquir cidadão americano em Iranduba. — Foto: Divulgação/PC-AM

Vítima que vive há cinco anos em Iranduba foi mantida em cativeiro e forçada a transferir R$ 400 mil após cair em armadilha de grupo criminoso.

O americano que foi sequestrado em Iranduba, interior do Amazonas, no início do ano, foi vítima de uma emboscada após ser atraído para um encontro amoroso com quatro mulheres. Segundo a Polícia Civil, o homem foi mantido em cativeiro e obrigado, sob ameaça de armas de fogo, a transferir cerca de R$ 400 mil para contas indicadas pelos criminosos.

As novas informações foram divulgadas nesta quarta-feira (12) durante a Operação Resolution, que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas no caso — quatro mulheres, de 22, 23, 30 e 33 anos, e um homem de 31, todos detidos na zona oeste de Manaus. Outros dez suspeitos seguem sendo procurados.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, da 31ª Delegacia Interativa de Iranduba, a vítima mora há cerca de cinco anos no município e foi enganada por uma das suspeitas, que marcou o encontro.

“Quando ele chegou ao local, surgiram alguns homens que o obrigaram, sob grave ameaça, a realizar transferências via Pix. A intenção era dificultar o trabalho da polícia”, explicou.

O americano foi mantido em cativeiro por um período antes de conseguir escapar e denunciar o crime. Segundo a Polícia Civil, 95% do valor roubado foi recuperado após medidas cautelares determinadas pela Justiça.

Por g1 AM

