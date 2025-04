Amazonas tem primeira morte por dengue em 2025, segundo a FVS-RCP

No Amazonas, no período de 1º de janeiro até o dia 27 de março, foram 5.743 notificados casos suspeitos de arboviroses

Amazonas – O Amazonas registrou a primeira morte por dengue em 2025. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) em um Informe Epidemiológico das Arboviroses, divulgado na quinta-feira (27).

Além do registro de óbito por dengue, no Amazonas, no período de 1º de janeiro até o dia 27 de março, foram 5.743 notificados casos suspeitos de arboviroses, sendo confirmados, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos 1.694 para dengue, 45 para chikungunya, 29 para Febre de Mayaro, 5 para zika, e nenhum caso confirmado para febre Oropouche.

Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

Na lista de municípios do Amazonas com maior quantidade de casos notificados para arboviroses de 1º de janeiro a 27 de março de 2025, estão: Manaus (1.190), Envira (464), Ipixuna (463), Jutaí (366), Guajará (343), Benjamin Constant (333), Tabatinga (317), Tefé (288), Atalaia do Norte (264), Eirunepé (243), Manacapuru (214) e Tonantins (178).

amazonianarede

Da Redação Portal d24am