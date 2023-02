Amazonas registrou 405 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (23), totalizando 629.188 casos da doença no estado.

As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e podem ser acessadas no site.

Conforme consta no boletim, não foi registrado óbitos nas últimas 24 horas, permanecendo com o total de 14.427 mortes pela doença.

De acordo com os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 8.712.282 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira (23), sendo 3.375.073 de primeira dose, 2.859.193 de segunda dose, 75762 com dose única, 1.722.191 de 1ª dose de reforço, 676.882 de 2ª dose de reforço e 3.181 de dose adicional para os imunossuprimidos.

­Diário 24h AM

https://d24am.com/amazonas/amazonas-registra-405-novos-casos-de-covid-19-nesta-quinta-feira/