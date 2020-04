Amazonas registra 1719 casos de Covid-19 e 124 mortes

Há um aumento de 165 casos novos em relação ao boletim epidemiológico anterior

Na tarde desta quinta-feira (16), o governo do Amazonas, em live transmitida nas redes sociais, atualizou os números de Covid-19 no Estado. São 1719 casos e 124 mortes. A letalidade é de 7,21%. As informações foram repassadas pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, e pela Secretária de Saúde do Estado, Simone Papaiz.

Rosemary informou que o estado registrou 165 casos novos, o que totaliza o número de 1719 casos. Destes, 1220 estão em isolamento social e 221 correspondem a pacientes recuperados, e que estão fora do período de transmissão. 1459 casos são de Manaus, perfazendo 85%, e 260 são do interior, que já registra casos em 21 municípios.

Quanto aos óbitos, o total confirmado de morte por Covid-19 no Amazonas é 124. São 18 novas notificações em relação ao boletim epidemiológico do dia anterior. A letalidade informada foi de 7,21%.

O Amazonas tem 154 pacientes internados e confirmados com Covid-19. Destes, 70 estão em leitos e 84 em UTI. Houve um aumento expressivo em número de casos graves ou gravíssimos, destacou Rosemary.

A secretária de saúde, Simone Papaiz, explicou o plano de contingência do Estado para a pandemia e destacou a importância do isolamento social, tendo em vista a capacidade de leitos nos hospitais do Amazonas. Informou que há pacientes internados nas seguintes unidades: 28 de Agosto, Platão Araújo, João Lúcio e Delphina Aziz.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, demonstrou grande preocupação em relação ao aumento de casos da doença e a capacidade de atendimento nos hospitais do Estado.

“Se a doença continuar na proporção que está, não conseguiremos dar conta de leitos. Evite ser mais um nos hospitais. Se precisa sair, use uma máscara, não saia desprotegido, não ofereça sua face livremente para contrair o vírus”, alertou Rosemary Pinto.

