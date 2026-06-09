Reforma Tributária ajuda a impulsionar investimentos na Zona Franca de Manaus

A diversificação dos novos projetos é um dos pontos altos deste ciclo de expansão

Manaus – O cenário de segurança jurídica e a estabilidade proporcionada pela recente Reforma Tributária têm impulsionado um ciclo otimista de investimentos na Zona Franca de Manaus (ZFM). De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), nos próximos três anos, a expectativa é que o Polo Industrial de Manaus (PIM) receba mais de 200 novas fábricas, entre projetos já aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS) ou em fase de implementação. Esse movimento não apenas consolida a relevância da região, mas demonstra a confiança do mercado na manutenção da competitividade do modelo ZFM a médio e longo prazo.

Segundo dados da Autarquia, a diversificação dos novos projetos é um dos pontos altos deste ciclo de expansão. Entre os empreendimentos que se preparam para iniciar ou ampliar operações no PIM estão nomes estratégicos da indústria nacional, como a Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A., com foco em medicamentos sólidos; a Royal Enfield Brasil, que ampliará sua presença com motocicletas de alta cilindrada; e a Karina Plásticos da Amazônia Ltda., do setor termoplástico, que investirá em compostos de resina para rotomoldagem e masterbatch.

Integração nacional

Com a atração desses novos investimentos, a Zona Franca de Manaus amplia sua atuação como braço estratégico da indústria nacional e fator chave para a integração das cadeias produtivas brasileiras. Longe de competir, o modelo atua de forma complementar aos demais parques industriais do País.

Atualmente, dezenas de empresas mantêm operações simultâneas na ZFM e em outros estados brasileiros. Essa estratégia de coexistência produtiva e logística é adotada por companhias como Samsung, LG Electronics, Panasonic, Flextronics, Foxconn, Elgin, Honda, Electrolux, Whirlpool, 3M, Schneider Electric, Sagemcom e Zilia Technologies, entre outras.

De acordo com o superintendente da Suframa, Leopoldo Montenegro, a presença de empresas com operações na ZFM e em outros estados reforça a tese de que a ZFM funciona como uma engrenagem de reforço da indústria nacional. “A união entre a capacidade produtiva instalada no Amazonas e a expertise logística e comercial de outros centros permite que o Brasil fortaleça sua competitividade industrial, otimize processos e gere emprego e renda em todo o território”, afirmou Montenegro. O superintendente destacou ainda que, com a contínua atração de investimentos, a Suframa reafirma seu papel de indutora do desenvolvimento. “Garantiremos, assim, que a Zona Franca de Manaus permaneça como um território fértil para a inovação, a geração de empregos e a consolidação de um futuro econômico equilibrado para toda a nação”, reforçou.

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Com informações da Assessoria Portal d24am