AM registrou mais de 2 mil novos casos de Covid-19 na última semana

O Amazonas registrou durante a última semana, 2.163 novos casos de Covid-19 conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Desde a última segunda-feira (13), quando foram registrados apenas 78 novos casos, o número de casos da doença foi subindo com uma pequena queda na quarta-feira (15).

Na terça-feira (14), o boletim registrou 292 novos casos, já na quarta-feira (15), foram 211 registros e, na quinta-feira(16), já eram 333 casos. Na sexta-feira (17), o número cresceu para 413, cem a mais que no dia anterior. No sábado (18), o número de novos casos já era 5 vezes o registrado no primeiro dia da semana, com 423 casos. Mas, no domingo (19), o números caíram quase pela metade, com apenas 213 registros.

Nesta segunda-feira (20), a situação epidemiológica da Covid-19 registrou o diagnóstico de 200 novos casos da doença, totalizando 628.344 casos. Foi registrado 1 óbito nas últimas 24 horas, sendo o total de 14.426 mortes pela doença.

Conforme dados parciais do Programa Nacional de Imunização, 8.710.651 doses foram aplicadas em todo o estado até esta segunda-feira (20), sendo 3.374.821 de primeira dose, 2.858.964 de segunda dose, 75.762 em dose única, 1.721.616 de 1ª dose de reforço, 676.313 de 2ª dose de reforço e 3.175 de dose adicional para os imunossuprimidos.

Diário 24h AM

https://d24am.com/saude/am-registrou-mais-de-2-mil-novos-casos-de-covid-19-na-ultima-semana/