Alexandre Correa ataca Edu Guedes após processo de R$ 50 milhões vir à tona: ‘Você é sem-vergonha’

Alexandre Correa voltou a se estranhar publicamente com Edu Guedes, atual noivo de sua ex-mulher, Ana Hickmann. Tudo aconteceu após a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, divulgar detalhes do processo em que os dois se enfrentam na Justiça.

Segundo a publicação, Edu processou Alexandre após ele acusar Ana de ter tido um caso extraconjugal com o cozinheiro. O contratado da RedeTV argumentou que as falas, além de serem denunciações caluniosas, causaram uma onda de discursos de ódios e outros danos a ele.

Alexandre argumentou que não tinha intenção de difamar Edu e alegou que ele não comprovou danos morais ou abalos a sua honra. O atual de Ana, no entanto, utilizou mensagens, perda de seguidores e repercussões em relações comerciais como provas do impacto da acusação do empresário.

Ainda segundo Fábia, Edu pediu uma indenização de R$ 50 milhões.

ALEXANDRE CORREA CHAMA EDU GUEDES DE ‘SEM-VERGONHA’ E ‘DOENTE’

Na tarde deste sábado (04), Alexandre utilizou seu perfil no Instagram para atacar Edu e a imprensa. “Eduardo, você se sentiu prejudicado? Você se sentiu aviltado? Ah, tadinho, eu tô morrendo de dó de você, Eduardo. Você, Eduardo, é sem-vergonha”, iniciou o pai de Alezinho.

Alexandre voltou a acusar Ana e Edu de armar uma quebra de medida protetiva para que ele fosse preso. “No dia 13 de fevereiro do ano passado, você, junto com Ana Hickmann e com meu filho dentro do carro, na porta do condomínio, veio a meu encontro para fazer um simulacro de quebra de medida protetiva. Eduardo, larga de ser cara de pau, você não é tão esperto quanto você parece e eu não tenho medo de você”, disparou.

Alexandre alega que Edu foi até ele na porta do condomínio e o acusou de “atitude coercitiva e intimidatória”. “Olha o nível da mentalidade desse cara. Eduardo é doente, não tem o que fazer. E ainda vem falar de ação milionária?”, disse.

O empresário não poupou Ana e Edu de críticas, a quem chamou de “casalzinho minúsculo e altamente dispensável”. “Eles não são felizes, eles não se bastam, eles são os crueis e malvados da história”, atacou.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz