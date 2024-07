ALE terá posto de coleta para ajudar vítimas de incêndio em Nhamundá

As contribuições serão recebidas no posto de coleta, no hall Francisco de Queiroz, na entrada do prédio principal do Poder Legislativo

Manaus- A Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE), por meio da Diretoria de Assistência Social, está realizando uma ação para coletar donativos para enviar às famílias vítimas do incêndio, que ocorreu em Nhamundá (distante a 382 quilômetros de Manaus), na madrugada desta segunda-feira (15).

As contribuições serão recebidas no posto de coleta, no hall Francisco de Queiroz, na entrada do prédio principal do Poder Legislativo.

“Mais uma vez a Assembleia abre suas portas para auxiliar nossos irmãos que necessitam de auxílio. Muito triste o que aconteceu em Nhamundá. Faremos o posto para coletar donativos e enviar às famílias que sofreram perdas. Tenho certeza de que teremos êxito mais uma vez”, enfatizou o presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB).

De acordo com a diretora de Assistência Social, Karla Estald, os itens que poderão ser doados são roupas e calçados (em bom estado de uso), gêneros alimentícios, roupa de cama e banho e material de higiene.

“A expectativa é termos uma boa quantidade de itens arrecadados, pois nossos servidores sempre participam das campanhas que fazemos com muita boa vontade”, disse.

