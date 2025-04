Ajuda Humanitária chega às famílias afetadas pela cheia em Manicoré

Cerca de 2 mil famílias serão beneficiadas com remessas enviadas de alimentos, água e purificadores de ar

Manaus – O município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus) recebeu 40 toneladas de alimento, em 2 mil cestas básicas, 9 mil copos de água purificada, dois kits de purificadores do projeto Água Boa, além de 100 caixas d’água de 500 litros na manhã desta segunda-feira (21). As remessas de alimentos, água e purificadores de ar atenderão cerca de 2 mil famílias do município que se encontram em Situação de Emergência.

A ajuda humanitária foi enviada pelo Governo do Amazonas, como parte das ações para garantir o atendimento da população afetada pela cheia no interior do estado.

Essa é a primeira parte da assistência, por meio da Operação Cheia 2025, com o envio de ajuda humanitária para municípios da calha do rio Madeira. Além de Manicoré, Humaitá e Apuí serão as primeiras cidades a receberem a ajuda do estado.

O secretário da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, explicou como a logística de distribuição tem sido planejada. “Estamos com nossas equipes em campo, monitorando a situação e coordenando as entregas com as prefeituras para atender, com eficiência, a população impactada. Essa ajuda é mais do que material, é um gesto de cuidado do governador Wilson Lima com quem mais precisa”, destacou o secretário.

Até o momento, mais de 23 mil famílias foram afetadas em todo o Amazonas, o equivalente a 92,4 mil pessoas impactadas diretamente. As nove calhas de rios do Amazonas seguem em processo de cheia, tendo picos variados que começaram em março e vão até julho.

Nesse primeiro envio emergencial, foram encaminhadas 160 toneladas de cestas básicas, contendo alimentos de primeira necessidade para garantir a segurança alimentar das famílias atingidas, além de 600 caixas d’água com capacidade para armazenamento em residências sem acesso ao abastecimento regular.

O pacote emergencial inclui ainda 33 mil copos de água potável e seis purificadores de água do projeto Água Boa, com capacidade para tratar e distribuir água limpa em comunidades isoladas.

Pelos decretos municipais, dos 62 municípios do Amazonas, 9 estão em Situação de Emergência; 17 em Alerta e 36 em Atenção.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am