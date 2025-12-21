Água de escola é contaminada por substâncias cancerígenas nos EUA

Poço público que abastece o colégio testou positivo para PFAS, compostos sintéticos conhecidos por serem ‘eternos’

Estados Unidos- Uma escola da Pensilvânia, nos Estados Unidos, entrou em alerta após análises detectarem a presença de substâncias químicas cancerígenas na água. A contaminação está ligada a um antigo aterro sanitário que operou por décadas sem mecanismos de proteção ambiental.

O problema foi identificado em Boyertown, um município com cerca de 4 mil moradores. O poço público que abastece a Escola Primária de Gilbertsville testou positivo para PFAS, compostos sintéticos conhecidos pela longa permanência no meio ambiente e possíveis riscos à saúde.

