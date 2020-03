“Agora o Prior realiza o sonho dele de um paredão comigo”, ironiza Pyong

Pyong esta confiante de que em um possível duelo com Prior no paredão ele leva a melhor. No ofurô após a vitória de Ivy e Daniel na prova do líder, o hipnólogo falou sobre o jogo com as sisters e especulou que talvez ele esteja no paredão da semana.

“Dependendo da sorte o Prior realiza o sonho dele. Talvez eu não me livre essa semana e ele vá pela liderança de vocês, vamos ver”, riu o hipnólogo, relembrando as inúmeras vezes que Prior pediu a todos que o coloquem no paredão com Pyong.

“Ele tem obsessão por você, não é possível. Não entendo a cabeça desse menino”, rebateu Thelma, rindo. Embora Ivy e Daniel tenham vencido juntos a prova, a liderança da semana é individual. Um dos brothers ganhará a liderança e o outro, dez mil reais. Os brothers irão decidir quem ficará com o que na noite deste domingo (1).

amazonianarede

MSN Entretenimento