Agendamentos para programação de Natal em Manaus seguem abertos; veja como participar

Inscrições são on-line e fazem parte da programação ‘O Mundo Encantado do Natal 2025’.

Os agendamentos para visitar a Fábrica do Papai Noel, a Vila de Natal e assistir aos espetáculos do Festival de Natal no Teatro Amazonas estão abertos. As inscrições são on-line e fazem parte da programação “O Mundo Encantado do Natal 2025”, promovida pelo Governo do Amazonas. Confira abaixo:

Cada atração tem horários específicos de abertura de vagas. As atividades são dedicadas ao público infantil, com faixa etária livre, mas é necessário que um responsável faça o cadastro e inclua até dois dependentes.

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente em: natal.cultura.am.gov.br.

O responsável deve informar:

CPF;

data de nascimento;

nome completo;

telefone;

se é pessoa com deficiência: nome de até dois dependentes.

Atrações

Festival de Natal no Teatro Amazonas

LocaI: Teatro Amazonas

Data: 4 a 23 de dezembro

Horário: 19h (com exceção de sessão infantil às 11h no dia 7)

O primeiro espetáculo começa quinta-feira (4) e segue até 13 de dezembro, com “O Natal da Vila Caminho”, com os Grupos Artísticos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

Fábrica do Papai Noel

Local: Palácio da Justiça, na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Data: 5 a 23 de dezembro

Horários: 17h às 20h40

O espaço será transformado em uma “fábrica” com ambientes interativos, onde as crianças podem acompanhar o trabalho do Papai Noel e dos ajudantes.

Vila de Natal na Casa das Artes

Local: Casa das Artes, no Largo de São Sebastião

Data: 5 a 23 de dezembro

Horários: 17h às 20h20

Voltada para crianças de 1 a 10 anos, a Vila terá oficinas de criatividade, salas de brincadeiras e apresentações com personagens natalinos. As atividades são conduzidas pelo Barquinho Infância e supervisionadas pela Secretaria de Cultura.

Cinema Natalino

Local: Cineteatro Guarany (Villa Ninita, anexo ao Palácio Rio Negro)

Data: segunda a sexta, de 18h30 às 20h

Entrada: sem necessidade de agendamento

amazonianarede

Por g1 AM — Manaus