Agendamento de castrações gratuitas inicia nesta sexta-feira (17) em Manaus; saiba como

Para agendamento, os tutores interessados devem ser maiores de idade, levar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto do animal, impressa ou pelo celular.

O agendamento para o mutirão de castrações gratuitas de cães e gatos na zona leste de Manaus inicia nesta sexta-feira (17), das 9h às 14h, em Manaus. A ação, com entrega de senhas por ordem de chegada, será realizada no Centro Universitário Fametro da Zona Leste, na avenida Autaz Mirim, nº 8.565, bairro Novo Aleixo.

Para agendamento, os tutores interessados devem:

Ser maior de idade;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Além de teruma foto do animal, impressa ou pelo celular.

Os procedimentos de castração iniciam no sábado (18/10), no mesmo local e horário.

A Secretaria de Estado de Proteção Animal do Amazonas (Sepet-AM) reforça que todas as ações seguem protocolos de segurança e bem-estar animal, com acompanhamento veterinário e equipe técnica especializada.

Informações para castração

Os animais que serão castrados precisam estar em boas condições de saúde e não podem ter recebido nenhum tipo de medicamento, vermífugo ou vacina nos últimos 21 dias. No caso das fêmeas, não será permitido o procedimento se estiverem no cio, gestantes ou em período de amamentação.

Não é necessário levar o animal no dia do agendamento, apenas no dia marcado para a castração. A triagem é fundamental para garantir a segurança e o bom andamento dos atendimentos.

amazonianarede

Por g1 AM