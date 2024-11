Afilhada de Agnaldo Rayol relata últimos momentos após queda

O cantor Agnaldo Rayol (1938-2024) estava consciente depois de sofrer uma queda no banheiro de seu apartamento em São Paulo. Segundo a afilhada do músico, ele deixou a residência aparentemente “bem”, mas houve complicações no hospital por conta de um corte na cabeça. Ainda recebeu os primeiros socorros de uma cuidadora, da afilhada e de uma outra familiar.

Em entrevista ao Mais Você, Vanessa Gonçalves admitiu o choque ao descobrir que o padrinho tinha morrido. “Mas, de verdade, eu não acreditava que ia ser dessa vez, sabe? Ele estava bem, saudável, feliz, nos divertimos no final de semana, tivemos momentos deliciosos. E aí veio essa fatalidade”, lamentou ela no velório de Agnaldo Rayol, nesta terça (5).

“Foi muito difícil, porque eu fui praticamente a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Eu moro no mesmo prédio que ele, então, minha tia me ligou imediatamente, gritando que ele tinha se acidentado”, relembrou.

