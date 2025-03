Aeronaves destruídas em operação policial no AM indicam adaptação do tráfico de drogas no estado, diz SSP

Secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, destacou que o aumento de apreensões de drogas em rios, fizeram as organizações criminosas recorrerem a outros modais de transporte.

Os dois helicóptero e um avião monomotor que foram destruídos em operação da Polícia Federal, na quarta-feira (5), em Careiro da Várzea, no Amazonas, indicam que as organizações criminosas estão se adaptando a novas formas no transporte de drogas na região, apontou o secretário de segurança do estado, coronel Vinicius Almeida, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (6).

Além das aeronaves, a ação policial resultou na destruição de cerca de 4 mil litros de combustível de aviação ilegal e cerca de 250kg de drogas, localizados após um trabalho de inteligência dos órgãos de segurança. Um homem foi preso em flagrante na operação.

Almeida destacou que as operações que aprenderam mais de 40 toneladas de drogas ao longo de 2024, no estado, fizeram as organizações criminosas recorrerem a outros modais de transporte.

“Em virtude do avanço e do aumento da apreensão de drogas no Amazonas, o crime se adapta. Eles fizeram essa mudança a partir da nossa grande apreensão nos rios, o que levou o crime a trazer aeronaves que, naquele momento, atuavam no estado de Roraima, nos garimpos ilegais”, disse o secretário.

Tradicionalmente, no Amazonas, criminosos utilizam os chamados “Rios de Cocaína”, que são rotas fluviais usadas por facções criminosas para a distribuição de drogas. Um estudo feito pelo projeto ‘Amazonia2030’ identificou dez rios no estado que fazem parte da rota marítima do tráfico na Amazônia.

Apesar do indicativo de mudança no perfil do transporte de drogas na região, o tenente-coronel da Polícia Militar, Peter Santos, afirmou que as operações irão continuar para combater o tráfico seja pelos rios ou pelo céu.

“Vamos ver todos os envolvidos, talvez outras pessoas sejam presas. É um trabalho que ainda continua”, afirmou.

