Adolescente está envolvida em suposto ataque a escola de Iranduba, no AM

Investigação teve início após denúncia do Ministério Público

Iranduba- Uma investigação apresentada nesta sexta-feira (21), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), revelou um suposto ataque a uma escola no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A apuração teve início após denúncia do Ministério Público. Uma adolescente de 13 anos é suspeita de envolvimento na ação.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), a adolescente de 13 anos estava envolvida no planejamento do ataque, utilizando redes sociais para se comunicar com outras pessoas. As mensagens interceptadas indicaram aquisição de armas e explosivos, escolha de alvos e datas específicas.

Segundo o delegado, o relatório encaminhado pelo Ministério da Justiça apontou que três indivíduos trocavam mensagens em uma rede social sobre os planos contra a instituição de ensino, incluindo a comunicação com outras pessoas com intenções similares e expressões de desejo de causar um grande número de vítimas. As informações indicaram a urgência e a necessidade de intervenção imediata, considerando o risco iminente.

Durante a ação, armas e celulares foram apreendidos.

