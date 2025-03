Ação autua 79 motociclistas e remove 11 motos na zona norte de Manaus

Um homem foi detido e encaminhado à delegacia por estar com mandado de prisão em aberto

Manaus – Operação realizada nesta terça-feira (18), na avenida Nathan Xavier, zona Norte de Manaus realizou 487 abordagens, 79 autuações além de 11 remoções de motos ao parqueamento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Um homem foi detido.

A ação desta terça-feira foi voltada às motocicletas, uma vez que são os veículos que mais se envolvem em acidentes e, por isso, o IMMU está focado em melhorar as condições de segurança a esse tipo de veículo. Entre as irregularidades verificadas, estão condução de motos sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) obrigatória, pneus sem condições de trafegar, uso de calçados inapropriados e motocicletas com licenciamento atrasado.

Um homem foi detido e encaminhado à delegacia por estar com mandado de prisão em aberto.

A operação “Cavalo de Aço” tenta coibir irregularidades de trânsito, assim como apreender veículos irregulares em circulação na capital e contou com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar, e ainda da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Municipal de Manaus.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am