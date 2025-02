Abertas inscrições para vendedores informais no Carnaval 2025 em Manaus

Os vendedores irão atuar no entorno do centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo

Manaus – Estão abertas as inscrições para 200 vagas destinadas a vendedores informais que desejam atuar no entorno do centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, durante o Carnaval 2025.

A iniciativa tem como objetivo organizar e regularizar a comercialização de produtos, como água, refrigerantes, sucos, guloseimas e carne na chapa, proporcionando oportunidades de renda para os trabalhadores informais.

Os vendedores serão distribuídos por áreas específicas, conforme o tipo de produto comercializado, garantindo a fluidez das vias e evitando a obstrução de calçadas e passagens dos foliões.

Inscrições

Os interessados devem comparecer ao mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida Sete de Setembro, centro da capital, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, das 9h às 15h, portando os documentos de RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4.

Comercialização

Será permitida a venda de água, refrigerantes, sucos, guloseimas e carne na chapa. Os produtos proibidos são garrafas de vidro e churrasco no espeto.

A ação visa garantir um ambiente seguro e organizado para vendedores e foliões, contribuindo para uma festa mais estruturada e acessível a todos.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am