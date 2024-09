A Fazenda 16: Raquel Brito abre o jogo e revela motivo de Davi Brito não estar no reality

Após Davi Brito se tornar campeão do “Big Brother Brasil 2024”, ele precisou lidar com a fama e polêmicas. Sua irmã, Raquel Brito, revelou durante “A Fazenda 16” por que o irmão não aceitaria participar do reality show da Record TV.

Segundo a peoa, Davi está muito afetado psicologicamente, precisando até mesmo tomar remédios controlados. “Está psicologicamente muito afetado. Ele está tomando tarja preta. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda de todas as formas. É gente que está do seu lado e vira contra você”, afirmou.

Apesar de se tornar milionário, o ex-BBB também enfrentou diversos problemas, como a separação de Mani Reggo e a polêmica envolvendo a influenciadora Tamires Assis

Davi Brito critica peoa em ‘A Fazenda 16’

Através de seu perfil no Instagram, Davi Brito criticou a atitude de Camila Moura por trocar sua irmã, Raquel Brito, durante uma dinâmica em “A Fazenda 16”. Indignado, o ex-BBB afirmou que a atitude da peoa foi errada.

“Como é que Camila pega, coloca a Raquel no pódio dela e troca? Está errado. Estou comentando o reality. Então, para mim, isso aí já não gostei”, afirmou. “Falou que [Raquel] ia ser o pódio [dela] e agora já está agindo totalmente diferente. Emocionalismo. Então, é na lata. Se cair [na Roça], eu vou votar para meter o pé. Vou torcer, essa Fazenda eu vou torcer”, criticou Davi.

Anteriormente, Davi Brito havia parabenizado Raquel Brito por sua entrada no reality show da Record TV. O baiano tem demonstrado sua torcida pela irmã nas redes sociais após ela ter sido selecionada como uma das participantes da atração.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento