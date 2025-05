Lançamento do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) realizam, nesta terça-feira, 27 de maio, uma coletiva de imprensa para o lançamento oficial do IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas (CICPP). A coletiva está marcada para as 16h30, na sala 07 do Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, onde ocorrerá o evento entre os dias 26 e 29 de maio.

O CICPP é considerado um dos principais encontros nacionais dedicados à discussão do controle externo, da inovação na administração pública e do fortalecimento de políticas públicas em nível nacional. A edição deste ano reunirá representantes de tribunais de contas, ministros, governadores, juristas, autoridades públicas, pesquisadores e especialistas do Brasil e do exterior, em uma programação que se estenderá por quatro dias, das 8h às 17h.

Durante a coletiva, serão apresentados os principais objetivos do congresso, os temas estratégicos que nortearão os debates e os destaques da programação. A organização pretende detalhar a agenda de atividades, os painéis temáticos, as conferências e as presenças confirmadas, além de reforçar a proposta do evento de incentivar a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções sustentáveis e eficazes para os desafios da gestão pública no Brasil.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Rui Barbosa, com apoio institucional do TCE-AM, e busca aproximar os órgãos de controle da sociedade, dos gestores e da academia, promovendo reflexões sobre a efetividade das políticas públicas e a atuação dos tribunais de contas como instrumentos de fiscalização e promoção da boa governança. A expectativa é de que o evento contribua para o aprimoramento dos mecanismos de planejamento, controle e avaliação das ações governamentais em diversas esferas da administração pública.

A participação de representantes internacionais também está prevista, com o objetivo de ampliar o intercâmbio técnico e institucional, proporcionando uma visão comparada das práticas de controle e planejamento adotadas em diferentes países. O congresso contará ainda com espaços para debates técnicos, apresentações de estudos de caso, rodas de conversa e atividades voltadas à capacitação de servidores públicos.

O Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na Avenida Constantino Nery, será o palco das atividades do congresso, que deve receber um público diversificado ao longo da semana. A coletiva de imprensa de lançamento será aberta a jornalistas credenciados e veículos de comunicação interessados na cobertura institucional do evento. Para mais informações, a imprensa pode entrar em contato com a Diretoria de Comunicação do TCE-AM.

