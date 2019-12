Zona Norte de Manaus ganha novo supermercado nesta sexta-feira (6)

A temporada natalina no Grupo DB inicia nesta sexta-feira (6), com a inauguração de sua 23ª loja em Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus.

O DB Torquato tem 1,5 mil m2 de área de vendas no pavimento superior e estacionamento coberto para 70 vagas veículos, além das vagas disponíveis no complexo Allegro Mall.

De acordo com a diretora do Grupo DB, Elane Medeiros, a nova unidade será a maior e mais moderna estrutura da região e irá atender a demanda dos residentes com a mesma oferta de serviços, variedade de produtos e preços já disponíveis em outras áreas de Manaus.

“Com o grande crescimento demográfico provocado pelos novos condomínios e áreas residenciais instalados nos últimos anos no entorno da avenida Torquato Tapajós, havia o pleito dos próprios moradores, por uma estrutura adequada e em condições de suprir e atender de modo pleno a necessidade da população por produtos a preços iguais aos praticados em outros bairros de Manaus”, explicou Elane Medeiros.

A diretora também destacou que o DB Torquato irá gerar 200 novos postos de trabalho, diretos e indiretos, principalmente para trabalhadores e prestadores de serviços que residem próximos à nova loja.

“Em um período de tanta relevância, com a inauguração desta nova unidade o Grupo DB reafirma seu compromisso com a nossa cidade e também com o desenvolvimento econômico e social do Amazonas e do País”, acrescentou Elane Medeiros.

amazonianarede