Corrida do Fogo em Manaus terá tirolesa, rapel e atividades com bombeiros no Sambódromo

Durante a 28ª edição da Corrida do Fogo, marcada para o dia 13 de julho, no Sambódromo de Manaus, o público terá acesso gratuito a uma série de atividades oferecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A proposta é proporcionar uma “experiência bombeiro”, com atrações como tirolesa, rapel, passeio em viaturas e tanques de crioterapia, disponíveis ao final da competição.

A programação é voltada para todas as idades e inclui ainda teste de pisada, massagem descompressiva e um espaço para fotografias.

Crianças, jovens, adultos e idosos poderão conhecer de perto equipamentos da corporação, como a Unidade de Resgate (UR) e o Auto Bomba Tanque (ABT), além de experimentar a roupa de combate a incêndios, com capacete, calça e capa.

“É uma oportunidade para a população conhecer os serviços do Corpo de Bombeiros e interagir com nossos equipamentos e profissionais”, afirmou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Inscrições abertas

As inscrições para a corrida estão abertas até o preenchimento das 2.500 vagas e podem ser feitas pela internet. O evento terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, com largada no Sambódromo a partir das 4h30.

Segurança e estrutura

A largada da prova será às 4h30 para os 21 km e às 4h45 para os demais percursos. A estrutura contará com apoio do Corpo de Bombeiros em todo o trajeto e pontos de distribuição de água para garantir a segurança dos corredores.

Por g1 AM — Manaus