Henrique & Juliano choram em show durante homenagem a Marília Mendonça

Dupla interrompe apresentação, reúne filhos no palco e comove 145 mil fãs no Allianz Parque

São Paulo – Durante show da dupla Henrique & Juliano que aconteceu no último sábado (6), no Allianz Parque em São Paulo, uma homenagem à eterna Marília Mendonça que entrou para a memória dos presentes. O evento recebeu mais de 145 mil fãs para o encerramento da turnê da dupla que se emocionou no palco.

Durante o show, os irmãos interromperam a apresentação ao som de “Tudo OK” para resgatar uma canção marcante do repertório da Rainha da Sofrência. Tomados pela emoção, os dois tiveram dificuldade para cantar e pediram que as luzes se dirigissem ao palco, onde surgiram os filhos de Marília — evocando fortes aplausos e lágrimas na plateia.

“Marília vive em cada nota que a gente toca. É uma honra eternizá-la aqui”, disse Henrique, emocionado.

Ao final do tributo, Juliano também não conteve o choro: “Esse é o momento em que a saudade fica mais forte, mas a música nos mantém ligados a ela.”

O espetáculo, considerado um dos maiores da carreira da dupla, juntou sucessos consagrados, coreografias e cenários impressionantes. Ainda assim, foi a lembrança da amiga e colega de palco que uniu público e artistas em um só sentimento: saudade e celebração da obra de Marília Mendonça.

