Zagallo é escolhido para o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil 2020

O Hall da Fama homenageia atletas ou treinadores que contribuíram de maneira marcante com o esporte olímpico brasileiro

Após indicação da CBF, Zagallo foi escolhido para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) 2020. O tetracampeão mundial com a Amarelinha se junta a outras nove personalidades desportivas que recebem esta ação de reconhecimento por contribuírem de maneira notável para o esporte olímpico nacional.

Após rigoroso processo feito pelo Comitê Olímpico, Mário Jorge Lobo Zagallo foi escolhido para ser um dos homenageados, após indicação da CBF. Ele é a primeira personalidade do futebol a integrar o Hall da Fama.

Na seleção de homenageados, constam nomes, como Adhemar Ferreira da Silva (atletismo), Aída dos Santos (atletismo), Aurélio Miguel (judô), Bernard Rajzman (vôlei), Reinaldo Conrad (vela), entre outros.

A Comissão Avaliadora do Hall da Fama é composta por sete membros da diretoria do COB, dois representantes nacionais do Comitê Olímpico Internacional (COI), dois integrantes da Comissão de Atletas do COB e quatro do Conselho de Administração do COB.

Zagallo

O “Velho Lobo” é uma lenda no futebol brasileiro. Comandou a seleção três vezes. Conquistou um mundial como técnico da seleção e um como coordenador técnico, além de vencer duas edições da Copa das Confederações.

Seu último trabalho foi em 2006, como coordenador técnico na seleção de Carlos Alberto Parreira.

Hall da Fama

O Hall da Fama foi idealizado em 2018 e homenageia atletas ou treinadores que contribuíram de maneira marcante com o esporte olímpico brasileiro, promovendo o Olimpismo e inspirando novas gerações.

Já integram este seleto grupo os seguintes nomes: Jackie Silva e Sandra Pires, do vôlei de praia; Torben Grael, da vela; Vanderlei Cordeiro de Lima, João do Pulo, Joaquim Cruz e Sylvio de Magalhães Padilha, do atletismo.

Além desses, Hortência e Paula, do basquete; Maria Lenk, da natação; Bernardinho e José Roberto Guimarães, do vôlei; Chiaki Ishii, do judô; e Guilherme Paraense, do tiro esportivo.

Na sede do Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), haverá um mural do Hall da Fama com os moldes das mãos ou pés dos homenageados, além de um espaço para seus perfis, com as conquistas, fotos e vídeos, dentro do site oficial do COB.

