EUA alertam para chegada de ‘vespas assassinas’

As vespas podem provocar uma devastação na população de abelhas

Em meio à pandemia de Covid-19, os Estados Unidos anunciam a chegada de mais uma ‘praga’: vespas assassinas. Dada a sua letalidade, a presença dessas vespas gigantes vem provocando alarme entre apicultores e entomologistas americanos.

As vespas ‘assassinas’ são nativas da Ásia e foram vistas pela primeira vez nos Estados Unidos em dezembro passado. São as maiores do mundo, medindo mais de 5 cm, e são capazes de dizimar uma colmeia de abelhas em pouco tempo.

A vespa já fez várias vítimas. O ferrão é longo e ela libera uma toxina tão potente que pode matar uma pessoa se levar várias picadas, ainda que não seja alérgica. No Japão, muitas pessoas morrem por ano picadas por essa vespa gigante.

Por isso, cientistas americanos alertam para que as pessoas não tentem matar as vespas, mas que comuniquem as autoridades se as encontrarem, para que possam identificar e localizar os ninhos para erradicarem essa espécie ‘invasora’.

O intuito é eliminá-las antes que se estabeleçam no países e provoquem uma devastação nas espécies de abelhas. “Se encontrá-las, corra e nos chame!”, disse o entomologista Chris Looney, do Departamento de Agricultura do Estado de Washington.

