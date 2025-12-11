Xuxa Meneghel recebe alta após passar por cirurgia de emergência

A apresentadora Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia no Hospital Villa Nova Star, em São Paulo, na última segunda-feira, 08 de dezembro, para tratar uma estenose de canal na coluna. Após apresentar melhora médica e boa recuperação, a eterna Rainha dos Baixinhos recebeu alta.

De acordo com informações do portal ‘Leo Dias’, Xuxa recebeu alto médica nesta quarta-feira, 10 de dezembro, após ficar dois dias internada. O hospital confirmou que a apresentadora foi submetida a uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva na coluna lombar, realizada pelo neurocirurgião Francisco Sampaio Júnior.

Segundo o boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências e o pós-operatório teve evolução considerada excelente. Após 48 horas de acompanhamento clínico e fisioterápico, Xuxa apresentou recuperação satisfatória, preservação da mobilidade e controle total da dor, o que permitiu a alta ainda na manhã de quarta.

O acompanhamento clínico segue sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar, que avalia o estado geral da paciente como estável e com ótima resposta ao tratamento.

Diagnóstico de Xuxa

O desgaste no disco intervertebral — que atinge cerca de 80% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde — pode levar à estenose de canal, quando há compressão de um nervo dentro do canal vertebral, causando dor e limitação, o que é bastante comum!

No caso de da apresentadora, a cirurgia endoscópica, realizada por duas vias de acesso e com duração aproximada de duas horas, buscou aliviar essa compressão.

