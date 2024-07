Web aponta desconforto em Luciano Huck após primeiro encontro com Eliana na Globo: ‘Não consegue nem contato visual’

Eliana foi recepcionada por Luciano Huck em sua primeira visita à TV Globo após a tão comentada contratação. Um vídeo do encontro, divulgado neste final de semana pelo GNT, viralizou no X, antigo Twitter.

O motivo do viral? Internautas apontam que Luciano parecia nervoso e até desconfortável diante de Eliana. Os dois, vale lembrar, namoraram entre 1997 e 1999 e o relacionamento chegou ao fim em meio a rumores de traição por parte do apresentador, algo que ela negou publicamente.

“O Luciano tem muita vergonha de falar com a Eliana (risos). Muito nítido. Ele não consegue nem um contato visual direito e ela se esforçando pra descontrair”, publicou o internauta responsável pelo viral.

Outros internautas repercutiram o vídeo e concordaram, de forma bem humorada, que Luciano parecia desconfortável diante da ex. “Que vídeo engraçado, a Eliana de boa e ele parecendo um adolescente ao lado de uma grande gostosa”, brincou um perfil. “Se ela fosse minha ex, eu ia ser assim também”, escreveu um rapaz. “Ele em pânico querendo correr… Certeza que foi pro camarim deitar em posição fetal”, disse um usuário. “Ela deve ser a ex que ele demorou a superar”, conspirou outro “tuiteiro”.

A colunista definiu Luciano como “um aliado influente e valioso” na contratação de Eliana. O apresentador teria ajudado nas negociações da apresentadora com a emissora. Outro fator de extrema importância foi o prestígio que o comunicador tem com a diretoria da empresa, especialmente, com Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz