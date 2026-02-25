Voo Manaus-Caracas começa a operar e reforça conexão internacional

Rota amplia ligação com a Venezuela e fortalece o turismo no Amazonas

Manaus – A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), marca o reinício da ligação aérea direta entre Manaus e Caracas, na Venezuela. A aeronave da Rutaca Airlines pousou na madrugada desta quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, restabelecendo a rota internacional que estava suspensa no estado. A operação passa a contar com duas frequências semanais. A retomada foi viabilizada após tratativas conduzidas pela Amazonastur, para ampliar a conectividade aérea, fortalecer o turismo e impulsionar as relações econômicas entre os dois países.

A operação integra a estratégia estadual de expansão da malha aérea internacional e de fortalecimento do turismo regional. O voo trouxe passageiros da Venezuela e retornou com viajantes de Manaus, marcando o início oficial da nova ligação aérea.

O presidente da Amazonastur, Marcel Alexandre, destacou que a nova rota reforça o trabalho institucional voltado à expansão das conexões internacionais do estado. “A retomada do voo Manaus-Caracas demonstra que o diálogo com as companhias aéreas gera resultados concretos para o Amazonas. Seguimos empenhados em ampliar a nossa conectividade, fortalecer o turismo e estimular novas oportunidades de negócios”, afirmou.

Entre os passageiros estava a venezuelana Amarili Gilarte, que retornou ao seu país no voo inaugural. “Esse voo Brasil-Venezuela é muito importante, porque representa uma ponte que fazia falta há bastante tempo. Muitos venezuelanos vivem no Brasil e, para nós, é um grande alívio contar com a comodidade de uma ligação direta como essa”, declarou.

A empresária Ana Leite também participou da viagem inaugural e ressaltou o potencial turístico da rota. “Estou muito feliz por ter sido convidada para esse voo. Acredito muito nessa ligação, porque Margarita é um destino que o amazonense gosta bastante. Estou ansiosa para chegar e ver como está a ilha”, disse.

Operação e horários

Atualmente, a rota conta com duas frequências semanais, às quartas-feiras e domingos. Os voos partem de Caracas às 23h30, com chegada em Manaus prevista para 2h20. No sentido inverso, saem de Manaus às 3h40, com chegada ao Aeroporto Internacional de Maiquetía, em Caracas, às 6h20.

Além da ligação direta com Caracas, os passageiros têm acesso a conexões para outros destinos na Venezuela, com destaque para Isla Margarita. A companhia também opera voos para Havana, em Cuba; Bogotá, na Colômbia; Port of Spain, em Trinidad e Tobago; e Cidade do Panamá.

Promoção do destino

Em 2025, a Amazonastur intensificou a promoção do destino Amazonas em feiras nacionais e internacionais. Também foram realizadas press trips e famtours com jornalistas e operadores de mercados estratégicos da Europa, América do Norte e América Latina.

No fluxo internacional, o estado registrou 209.305 passageiros em 2025, crescimento de 103,15%. A movimentação total no Aeroporto Internacional de Manaus alcançou 2.895.792 passageiros, alta de 9,85% em relação ao ano anterior. Desse total, 74.231 foram estrangeiros, crescimento de 40,55%.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am