Viúva de Cid Moreira revela que jornalista pediu para ser enterrado ao lado da primeira esposa, filha e neto

Patrícia Poeta abriu Encontro desta quinta-feria, dia 3, informando que Cid Moreira morreu aos 97 anos de idade. Fátima Sampaio, esposa do apresentador, locutor e jornalista, surgiu no programa através de uma videochamada para falar sobre a perda. Ela começou dizendo que o marido passou semanas internado em um hospital em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro.

– Desculpa o estado em que estou, tenho passado todos esses dias do ladinho dele. Passei um mês acampada aqui e não tinha outro lugar para estar. A gente vem lutando, a idade não é fácil, chega para todo mundo. Ele estava em um hospital maravilhoso aqui, a gente mudou para perto justamente para dar auxílio quando ele começou a fazer a diálise. A gente precisava ficar mais perto do hospital por uma emergência, alguma coisa.

Fátima contou que Cid dizia estar cansado fisicamente e que os últimos anos estavam sendo difíceis para ele, que já enfrentava problemas de saúde. Ela preferiu não tornar pública a internação e manter a privacidade enquanto ele estava hospitalizado.

– Todo casamento tem seus embates, porque somos pessoas diferentes, de personalidades diferentes, mas a gente se divertia muito com a diferença de idade, com as nossas diferenças. Eu estou em um modo grogue. […] Patrícia, eu não contei para ninguém [ sobre a internação] para ter o direito como ser humano de privacidade, de cuidar dele, esperando que ele voltasse para casa. Eu fiz o melhor que eu pude como ser humano para confortá-lo. Temos quase 25 anos juntos, é uma história e tanto. Sinto muito por isso, a gente quer mais um pouquinho. Ele estava cansado, falava isso: Muita luta, estou cansado, os últimos anos têm sido difíceis. Com o problema crônico no rim também cansa a pessoa, não é um rim de verdade, é sensacional a máquina, mas não é o seu rim. Ele estava lúcido até o fim.

A esposa do locutor explicou que recebeu amparo no hospital diante do momento difícil e que amigos, familiares e pessoas próximas sabiam do estado de saúde do apresentador.

– Até ontem a gente estava conversando. Eu estava dormindo no sofá ao lado da cama dele. Ele ficava olhando com aquela carinha sem-vergonha de: vamos voltar para casa, está na hora. Mas eu não tenho poder. A gente fez o melhor que pôde. Os meninos do hospital fizeram tudo, uma equipe fantástica, não devem nada a nenhum hospital do mundo. Foi super bem tratado e sou muito grata por isso. Os momentos foram suavizados. Eu sabia com a diferença de idade que poderia ser que ele fosse primeiro. Só de eu ter podido viver tudo isso é maravilhoso.

Ao ser questionada, ela explicou que já havia conversado com Cid sobre a possibilidade de ele acabar partindo antes dela. O jornalista pediu que quando morresse fosse enterrado perto de sua primeira esposa, sua filha e seu neto.

– Ele era muito espiritualizado, um cara tranquilão, falar disso não havia nem vergonha e nem problema em um casal. Ele falou para mim que queria ser enterrado em Taubaté, ficar perto da primeira esposa, da filha e do neto que foram. Já conversei com os queridos dele que estão lá, vou providenciar. Ele ama Petrópolis, então pensei em fazer uma despedida aqui. Outra no Rio, talvez, não sei como faz isso, sinceramente, estou um pouco grogue, vou precisar de ajuda. Tantas histórias lindas ele tem. Eu sou apaixonada, porque a gente ia andando pelas ruas e ele ia contando as histórias de moleque danado. Você imagina como ele viveu intensamente todas as fases dele.

O médico que estava cuidando de Cid Moreira nas últimas semanas participou da videochamada ao lado de Fátima. O profissional de saúde elogiou a relação de companheiro que o casal compartilhava:

– É com muito pesar que a gente anuncia hoje o falecimento do Cid, um dia triste para o Brasil inteiro. Estou contente por ter participado nesses últimos 24 dias da vida dele e ter vivenciado um relacionamento de carinho enorme da Fátima e do Cid. Eu passava a visita duas vezes por dia, não teve uma noite em que ela não estivesse ao lado dele nesses dias. Vivenciei uma coisa muito bacana, muito bom de se ver. Parabéns, Fátima, pela suas presença, resiliência, você foi extremamente importante para ele.

Ele explicou que Cid era um paciente que apresentou diversas comorbidades, que somada aos tratamentos acabaram causando um desgaste natural do organismo e o apresentador morreu de falência múltipla dos órgãos.

– O Cid chegou para a gente no dia 4 de setembro. Domingo ele fez 97 anos, uma idade bastante avançada. Ele vinha fazendo já em casa diálise peritonial, já tinha um quadro de insuficiência renal crônica, um tratamento dialítico em casa para mais conforto. Ele apresentou um quadro de uma infecção, uma peritonite, associada a uma infecção urinária. Ele já vinha apresentando uma cerca dificuldade para andar, já tinha um grau de atrofia muscular, dificuldade de locomoção maior, complicou com trombose venosa dos membros inferiores, o levando a ficar no leito por mais tempo, ficar acamado. […] Infelizmente é um paciente de 97 anos com múltiplas comorbidades que acaba evoluindo para uma falência de múltiplos órgãos e infelizmente a gente perde o controle final. Ele teve muita dignidade no tratamento final, foi muito bem acolhido, estava com a cabeça boa todos os dias.

