Virginia Fonseca faz alerta sobre golpe com vídeo feito por IA: “Absurdo”

Rio de Janeiro- Virginia Fonseca fez um alerta aos seus seguidores na tarde desta terça-feira (20), sobre um golpe com o uso da imagem dela e de sua filha mais nova, Maria Flor. As informações são do site metrópoles.

No vídeo que circula nas redes sociais, existe a promessa de que a pessoa que clicasse no link compartilhado ganharia R$ 1 mil. No Instagram, a influenciadora pediu que os seguidores a ajudassem a denunciar a publicação. “Gente, olha isso, que absurdo! É golpe, vamos denunciar, por favor”, alertou Virginia.

As imagens foram compartilhadas por um perfil chamado @virginiaoficial. No vídeo, a influenciadora parece falando que enviará o dinheiro para quem participasse de um suposto programa.

“Bom dia, bom dia, bom dia… Estamos enviando mil reais para todos agora, né filha?!”, fala uma voz no vídeo. Logo em seguida, uma pessoa mostra um dinheiro que supostamente teria sido enviado por Virginia.

No entanto, tudo se trata de um golpe, inclusive, nas imagens é possível perceber que a voz de Virginia não acompanha os movimentos da boca dela.

