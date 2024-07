Maraisa fala pela primeira vez sobre fim do noivado com Fernando Mocó e confirma separação. Leia!

Prestes a subir ao altar em uma cerimônia inicialmente marcada para outubro deste ano, Maraisa surpreendeu ao deixar de seguir o então noivo nas redes sociais e apagar todas as fotos que tinha com ele.

Em seguida, mesmo sem confirmar o fim do noivado, a irmã de Maiara também mandou indiretas para Fernando através de seu Instagram, atitude criticada por muitos fãs da sertaneja.

Tentando colocar panos quentes no imbróglio público, a assessoria de imprensa da artista limitou-se a dizer que a cerimônia de casamento tinha sido adiada. Já Maiara não segurou a língua e detonou a atitude da irmã durante um show.

“Cada um feliz do jeito que quiser, só acho o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, não dá. Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que vai deixar de casar e viver uma vida com a pessoa até que a morte os separe”, disparou a cantora.

Maraisa confirma fim de noivado

Ao colunista Léo Dias, a assessoria de Maraisa confirmou neste domingo (14) o término do noivado da sertaneja com Fernando Mocó.

“Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto”, informou a nota oficial.

Maraisa se preparava para engravidar

Além de estar prestes a realizar o sonho de subir ao altar, Maraisa vinha se preparando para realizar outro grande desejo: o de ser mãe pela primeira vez. Recentemente, nos bastidores de um show, a sertaneja assumiu que já estava se preparando para isso.

“Estou na minha fase gordinha, estou tomando remédios para engravidar e estou na minha fase de que, o que vier, vai vir”, declarou.

amazonianarede

Purepeople.br Carmen Moreira