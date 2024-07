Neymar processa Neymar… sósia! Jogador entra na Justiça contra rapaz com quem até já gravou propagandas. Entenda!

Neymar está processando homem conhecido como ‘Sósia do Ney’ com quem ele chegou a gravar vídeo junto. Saiba os detalhes!

Já imaginou o Neymar processando o próprio Neymar? Isso não aconteceu exatamente, mas o jogador abriu um processo contra o seu sósia, Eigon Oliveira. O influencer ficou muito famoso nas redes sociais nos últimos anos por sua semelhança extrema com o jogador. Neymar sempre pareceu achar graça da brincadeira, já que até gravou uma propaganda junto de seu sósia. Porém, parece que agora ele não quer mais saber disso. Entenda toda a polêmica!

Neymar processa Neymar sósia

Segundo a coluna Gente, da revista Veja, Neymar quer impedir que seu sósia Eigon Oliveira registre o nome “Sósia do Ney” como marca. Por isso, o jogador entrou com um pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para impedir Eigon de usar este termo. Não houve nenhuma explicação do motivo que levou Neymar a tomar essa decisão, mas ele parece ter se cansado da brincadeira por alguma razão. Até agora, nem Neymar nem Eigon Oliveira se manifestaram.

Passado juntos

Neymar pode estar processando seu sósia, mas os dois têm um passado. Em 2022, eles chegaram a estrelar juntos um comercial para uma casa de apostas. Neymar e Eigon gravaram o vídeo em tom de brincadeira e o próprio sósia chegou a postar os bastidores da filmagem, mostrando os dois se divertindo juntos. Na Copa de 2022, Eigon ganhou muita fama por enganar torcedores e até repórteres no Catar ao se passar por Neymar.

