Vereador David Reis é eleito novo presidente da Câmara Municipal de Manaus no primeiro dia do ano de 2021.

David é filho do titular da Semulsp, Sabbá Reis, e faz parte do mesmo partido do prefeito David Almeida, o Avante. Eleição para a Mesa Diretora contou com apenas um candidato por chapa.

Os vereadores empossados da 18° legislatura elegeram por unanimidade o vereador David Reis (Avante), do partido do prefeito David Almeida, filho do secretário de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabbá Reis, o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) para o biênio 2021-2022.

A eleição para os cargos da Mesa Diretora contou com apenas um candidato por cargo e uma única chapa. A proposta de fazer a eleição de uma só vez sem discursos dos candidatos foi aprovada pelo plenário da Câmara, mas o vereador Marcel Alexandre (Podemos), do partido do candidato derrotado a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, questionou o rito.

A nova Mesa Diretora tem a seguinte configuração: vice-presidente, vereador Wallace Oliveira (Pros), 2° vice-presidente, vereador Diego Afonso (PSL), 3° vice-presidente Caio André (PSC).

Na secretaria geral, vereadora Glória Carratte (PL), 1° secretário, vereador Elissandro Bessa (SD), 2° secretário, vereador Eduardo Alfaia (PMN), Corregedor, vereador Jaildo dos Rodoviários (PCdoB).

O vereador Amom Mandel (Podemos), eleito para o primeiro mandato nas eleições de 2020, filho do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Mário de Mello, foi eleito para o cargo de ouvidor.

