Vaticano informa que situação de Papa Francisco é “complexa”

O pontífice, que apresenta um quadro de pneumonia bilateral, segue internado desde o dia 14 de fevereiro deste ano

Vaticano – A sala de imprensa do Vaticano divulgou, nesta sexta-feira (7), informações sobre a saúde do Papa Francisco, que está internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, desde o dia 14 de fevereiro. De acordo com o comunicado, o pontífice, que apresenta um quadro de pneumonia bilateral, está em uma “situação complexa”, mas seu estado clínico é estável.

A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou informações sobre o estado de saúde do Pontífice, que “continua com as terapias, incluindo a fisioterapia respiratória, e alterna a ventilação mecânica não invasiva à noite com a oxigenação de alto fluxo durante o dia, por meio de cânulas nasais”, diz o comunicado.

Embora o quadro de saúde do papa tenha mostrado sinais de estabilidade, o prognóstico segue reservado. Segundo o Vaticano, o papa manteve sua rotina terapêutica durante a manhã e rezou por cerca de 20 minutos na capela do décimo andar do hospital.

Ele também continuou a trabalhar e realizar suas atividades cotidianas, apesar das circunstâncias. Os médicos que acompanham o pontífice consideram o quadro estável, mas ainda em um contexto delicado.

Em respeito à situação, o Vaticano informou que não será divulgado um novo boletim médico nesta sexta-feira, uma vez que o quadro clínico do papa permanece estável. As próximas atualizações serão compartilhadas no sábado (8).

“Quanto ao quadro clínico, os médicos consideram a situação estável, mas num contexto que continua complexo. O prognóstico continua reservado. Esta noite, conforme anunciado na comunicação de ontem, não será publicado boletim médico em consideração à estabilidade do quadro clínico. Novas atualizações médicas serão divulgadas amanhã, sábado, 8 de março”, informou o Vaticano.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am