Comemorações do título do PSG terminam com 780 prisões e um morto na França

Celebrações pela vitória sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões registraram tumultos, vandalismo, feridos e mobilizaram milhares de policiais

França – As autoridades francesas prenderam cerca de 780 pessoas em diferentes regiões do país após os episódios de violência registrados durante as comemorações da vitória do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o Arsenal na final da Liga dos Campeões. Os confrontos ocorreram principalmente em Paris e mobilizaram um grande esquema de segurança.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Polícia de Paris e reproduzidas por veículos como Le Monde e BBC, milhares de torcedores foram às ruas para celebrar o bicampeonato europeu conquistado pelo clube francês. No entanto, parte das comemorações terminou em tumultos, vandalismo e confrontos com as forças de segurança.

Na avenida Champs-Élysées, cerca de 20 mil pessoas se concentraram durante a noite. Também houve grandes aglomerações nos bairros de Barbès e Strasbourg-Saint-Denis, onde a polícia realizou operações para conter os distúrbios.

Durante as ocorrências, um policial ficou ferido, veículos foram depredados e um quiosque foi incendiado. Grupos chegaram a tentar se aproximar de uma delegacia no 8º distrito de Paris, mas foram dispersados pelas autoridades. Nas proximidades do Parque dos Príncipes, cerca de mil pessoas também foram contidas após a retirada de barricadas improvisadas.

As forças de segurança apreenderam centenas de fogos de artifício e registraram atos de vandalismo contra estabelecimentos comerciais e residenciais. Além da capital francesa, incidentes também foram relatados em cidades como Grenoble e Toulouse, onde houve danos a vitrines e lançamento de artefatos pirotécnicos.

De acordo com a imprensa francesa, um motociclista morreu em um acidente de trânsito durante a madrugada, enquanto um adolescente ficou gravemente ferido e segue em estado crítico.

Antes da partida, o Ministério do Interior havia mobilizado cerca de 22 mil policiais em todo o território francês, sendo 8 mil somente em Paris e região metropolitana. O objetivo era reforçar a segurança diante do risco de confrontos durante as celebrações.

Em nota divulgada anteriormente, a Prefeitura de Polícia de Paris afirmou que a prioridade era garantir uma comemoração segura e pacífica, destacando a necessidade de atuação com “capacidade de resposta, comprometimento e firmeza” por parte das forças de segurança.

amazonianarede

Por D24am